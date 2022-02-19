Федоров о Финляндии: «Мы знаем их, знаем, как надо работать. Очень организованная команда, нельзя расслабляться»

сказал, что тренерский штаб сборной России изучил финнов.

Тренер национальной команды высказался перед финалом Олимпиады-2022, в котором россиянам вновь предстоит сыграть с Финляндией.

«Финская команда очень организованная, без шайбы играет очень четко в обороне. Есть мастера, играет целой пятеркой. Нельзя расслабляться, сбавлять темп, надо держать ногу на педали газа, все время двигаться.

И, конечно, нужно играть в такой хоккей, который показывали на Кубке Первого канала: идти вперед, контролировать шайбу, форчек, играть плотно, агрессивно.

Тренерский штаб сборной России знает, как обыгрывать финнов? Тогда мы были игроками, прошло очень много лет. Определенный опыт остался, но сейчас мы в другой роли, другая ситуация. Конечно, мы знаем их, знаем, как надо работать.

Маленькая площадка диктует определенные защитные действия. Думаю, не только две сборные из финала так играют – другие сборные играли в похожий хоккей, особенно без шайбы», – сказал Федоров.

Финал Россия – Финляндия состоится 20 февраля. Начало – в 07:10 по московскому времени.