Владимир Крикунов: «Россия всегда должна доходить до финала Олимпиады. Наш хоккей – самый сильный в Европе»

назвал российский хоккей сильнейшим в Европе.

победила сборную Швеции (2:1 Б) и сыграет в финале против команды Финляндии.

«По идее мы должны доходить до финала Олимпиады всегда, поскольку все равно наш хоккей – самый сильный в Европе.

После того, как выбыли резво начавшие американцы, а также канадцы, мы должны были выйти в финал.

Игра против шведов была тяжелой, понятно, все-таки победа как минимум гарантировала серебряные медали.

Плюс есть возможность бороться за золото. Ребята молодцы, что все сделали, хочется только поздравить.

Финны против нас всегда играют в оборону, они закроются, будут ждать свою контратаку. Если мы первые забьем, то будет намного легче. Финнам придется раскрыться, искать моменты для голов.

Если мы первые пропустим, будет очень тяжело, поэтому просто нужно потерпеть, особенно в начале игры.

В первом периоде нужно в обороне сыграть внимательнее, не дать финнам выйти в контратаку», – сказал Крикунов.

На Олимпиаде Россия пришла к стилю, который всегда презирала. С такой игрой никакие медали не нужны