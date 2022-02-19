Галиев и Минулин тренировались со сборной России перед финалом Олимпиады

Теги Сборная России по хоккею Сергей Андронов Вячеслав Войнов Сергей Плотников Никита Нестеров Вадим Шипачев Станислав Галиев Никита Гусев Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Егор Яковлев Владимир Ткачев Михаил Григоренко Антон Слепышев Кирилл Семенов Дамир Шарипзянов Тимур Билялов Андрей Чибисов Иван Федотов Павел Карнаухов Артур Каюмов Александр Елесин Артем Минулин Дмитрий Воронков Арсений Грицюк Александр Никишин Сергей Телегин Хоккей

Галиев и Минулин тренировались со сборной России перед финалом Олимпиады

Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед финалом Олимпиады.

В занятии приняли участие защитник Артем Минулин и форвард Станислав Галиев, не участвовавшие в утренней раскатке перед полуфиналом со Швецией и в самой игре. 

Вратари: Федотов, Билялов;

Белые: Никишин – Нестеров, Семенов – Шипачев – Чибисов;

Красные: Яковлев – Елесин, Гусев – Ткачев – Грицюк;

Синие: Телегин – Войнов, Слепышев – Карнаухов – Воронков, Галиев;

Зеленые: Шарипзянов – Минулин, Плотников – Андронов – Григоренко, Каюмов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные