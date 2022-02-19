Галиев и Минулин тренировались со сборной России перед финалом Олимпиады

Галиев и Минулин тренировались со сборной России перед финалом

Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед финалом Олимпиады.

В занятии приняли участие защитник и форвард , не участвовавшие в утренней раскатке перед полуфиналом со Швецией и в самой игре.

Вратари: Федотов, Билялов;

Белые: Никишин – Нестеров, Семенов – Шипачев – Чибисов;

Красные: Яковлев – Елесин, Гусев – Ткачев – Грицюк;

Синие: Телегин – Войнов, Слепышев – Карнаухов – Воронков, Галиев;

Зеленые: Шарипзянов – Минулин, Плотников – Андронов – Григоренко, Каюмов.