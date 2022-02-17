Андронов пропустил тренировку сборной России перед матчем против Швеции

Нападающий сборной России Сергей Андронов пропустил тренировку команды в Пекине перед матчем против Швеции в 1/2 финала Олимпиады-2022.
Его место в звене занял Артур Каюмов.
Игра против Швеции состоится 18 февраля.
Команда тренировалась в следующих сочетаниях:
Александр Никишин – Никита Нестеров, Кирилл Семенов – Вадим Шипачев – Андрей Чибисов;
Егор Яковлев – Александр Елесин, Никита Гусев – Владимир Ткачев – Арсений Грицюк;
Дамир Шарипзянов – Артем Минулин, Сергей Плотников – Михаил Григоренко – Артур Каюмов;
Сергей Телегин – Вячеслав Войнов, Дмитрий Воронков – Павел Карнаухов – Антон Слепышев; Станислав Галиев.