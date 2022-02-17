Андронов пропустил тренировку сборной России перед матчем против Швеции

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Нападающий сборной России Сергей Андронов пропустил тренировку команды в Пекине перед матчем против Швеции в 1/2 финала Олимпиады-2022.

Его место в звене занял Артур Каюмов.

Игра против Швеции состоится 18 февраля.

Команда тренировалась в следующих сочетаниях:

Александр Никишин – Никита Нестеров, Кирилл Семенов – Вадим Шипачев – Андрей Чибисов;

Егор Яковлев – Александр Елесин, Никита Гусев – Владимир Ткачев – Арсений Грицюк;

Дамир Шарипзянов – Артем Минулин, Сергей Плотников – Михаил Григоренко – Артур Каюмов;

Сергей Телегин – Вячеслав Войнов, Дмитрий Воронков – Павел Карнаухов – Антон Слепышев; Станислав Галиев.

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