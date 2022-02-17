Галиев о своей игре: «По мне не надо вопросов. Самое главное – команда прошла дальше»

Нападающий сборной России Станислав Галиев высказался касательно своей игры в матче с командой Дании (3:1) в четвертьфинале Олимпиады-2022.

«Что скажу по матчу с Данией и как оценю свою игру? Пока никак. Самое главное – команда прошла дальше.

Не смотрел еще повтор момента, когда после моего броска шайба по ленточке прошла. Не было возможности пересмотреть матч.

Как все происходило по ощущениям? Я бил с угла, мне было неудобно бросать с неудобной руки. Попытался с удобной завести, и какой-то стык был.

Что нужно, чтобы почувствовать себя в своей тарелке? По мне-то что… По мне не надо вопросов», – сказал Галиев.