Фетисов о нынешних правилах хоккея: «Киберспорт получается такой. Бесконтактный. Можешь ни разу не держать клюшку в руках, а стать чемпионом мира»

сравнил современный хоккей с киберспортом.

Двукратный олимпийский чемпион высказался о нынешних правилах игры.

– Один из вопросов наших читателей, Они вспомнили, что Яромир Ягр, на днях ему исполнилось 50 лет, в одном недавнем интервью сказал, что хоккей стал больше похож на баскетбол. Он стал менее жестким, менее контактным, он говорит, что вот мне такой вид спорта не нравится.

Действительно ли хоккей помягчел?

– Ну, да, сегодня какие-то удаления дают… Раньше я искал как защитник применить такой силовой прием, потому что в этом и прелесть, и ты к этому готовишься, чтобы применить на открытом льду силовой прием, надо для этого дополнительно кататься, уметь маневрировать, поймать момент. Это же тоже риски, связанные с удалениями и с тем что ты промахнешься. И человек убежит, разобьет тебе голову.

А сейчас чуть тронут – уже… Для меня это уже не хоккей. Такая тоже игра… Дистанционная.

– И сейчас фраза будет: чего за балет?

– Ну, как это… Киберспорт получается такой. Бесконтактный. Можешь ни разу не держать клюшку в руках, а стать чемпионом мира по хоккею. В киберспорте. Тоже прикольно, на самом деле, – сказал Фетисов.

Яромир Ягр: «Хоккей сейчас больше похож на баскетбол, он как Матч звезд в наше время. Никогда не любил Матчи звезд»