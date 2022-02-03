Яромир Ягр: «Хоккей сейчас больше похож на баскетбол, он как Матч звезд в наше время. Никогда не любил Матчи звезд»

49-летний нападающий и владелец поделился своими отношением к современному хоккею.

«Я бы уже не смог [вернуться в ]. Игра сильно изменилась. Мы играли в 1990-х и знаем, каким жестким был хоккей.

Мне кажется, что сейчас он больше похож на баскетбол, а не на хоккей. Больше катания, не так много жесткости, борьбы у бортов. А мне это нравилось.

Мне нравится играть в углах, вести единоборства. Скорость никогда не была моей сильной стороной, но я всегда работал над этим компонентом.

Не потому, что хотел быть самым быстрым, а потому что хотел быть самым лучшим.

С моей точки зрения, современный хоккей отличается от того, к которому я привык. Это как Матч звезд в наше время. А я никогда не любил .

Я понимаю, зачем их проводят. Много заброшенных шайб, все очень технично, но мне такая игра не нравится. Мне нравятся более жесткие игры», – сказал Ягр.