Яромир Ягр: «Хоккей сейчас больше похож на баскетбол, он как Матч звезд в наше время. Никогда не любил Матчи звезд»

49-летний нападающий и владелец «Кладно» Яромир Ягр поделился своими отношением к современному хоккею.
«Я бы уже не смог [вернуться в НХЛ]. Игра сильно изменилась. Мы играли в 1990-х и знаем, каким жестким был хоккей.
Мне кажется, что сейчас он больше похож на баскетбол, а не на хоккей. Больше катания, не так много жесткости, борьбы у бортов. А мне это нравилось.
Мне нравится играть в углах, вести единоборства. Скорость никогда не была моей сильной стороной, но я всегда работал над этим компонентом.
Не потому, что хотел быть самым быстрым, а потому что хотел быть самым лучшим.
С моей точки зрения, современный хоккей отличается от того, к которому я привык. Это как Матч звезд в наше время. А я никогда не любил Матчи звезд.
Я понимаю, зачем их проводят. Много заброшенных шайб, все очень технично, но мне такая игра не нравится. Мне нравятся более жесткие игры», – сказал Ягр.