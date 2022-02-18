Лекавалье стал специальным советником «Монреаля» по хоккейным операциям

Теги Монреаль Винсент Лекавалье Мартин Лапойнт НХЛ Хоккей

Винсент Лекавалье стал специальным советником «Монреаля» по хоккейным операциям. Об этом сообщается на сайте клуба.

Лекавалье – обладатель Кубка Стэнли 2004 года. Ранее он играл в НХЛ за «Тампу», «Филадельфию» и «Лос-Анджелес».

Также сообщается, что в клубе будет еще один директор скаутского отдела. Им стал Николай Бобров, который будет курировать отдел драфта вместе с Мартином Лапойнтом.

Россиянин ранее работал в «Бостоне», «Лос-Анджелесе», СКА и «Рейнджерс».

Напомним, ранее «Монреаль» возглавил член Зала хоккейной славы Мартен Сен-Луи.

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