Винсент Лекавалье стал специальным советником «Монреаля» по хоккейным операциям. Об этом сообщается на сайте клуба.

Лекавалье – обладатель Кубка Стэнли 2004 года. Ранее он играл в НХЛ за «Тампу», «Филадельфию» и «Лос-Анджелес».

Также сообщается, что в клубе будет еще один директор скаутского отдела. Им стал Николай Бобров, который будет курировать отдел драфта вместе с Мартином Лапойнтом.

Россиянин ранее работал в «Бостоне», «Лос-Анджелесе», СКА и «Рейнджерс».

Напомним, ранее «Монреаль» возглавил член Зала хоккейной славы Мартен Сен-Луи.