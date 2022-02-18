«Монреаль» интересуется Самсоновым

«Монреаль» интересуется российским голкипером «Вашингтона» Ильей Самсоновым.
Об этом сообщает журналист DansLesCoulisses Марк-Оливье Бодуан со ссылкой на канадский телеканал RDS.
«Не уверен, откуда эта информация, но в эфире RDS только что упомянули, что «Монреаль» обращался к «Вашингтону» по поводу Самсонова.
Это интересно!» – написал Бодуан.
24-летний Самсонов в нынешнем сезоне провел 29 матчей, в среднем отражая 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,84.
«Монреаль» идет на последнем месте в таблице Восточной конференции, набрав 25 очков после 49 матчей.