«Монреаль» интересуется Самсоновым

«Монреаль» интересуется российским голкипером Ильей Самсоновым.

Об этом сообщает журналист DansLesCoulisses Марк-Оливье Бодуан со ссылкой на канадский телеканал RDS.

«Не уверен, откуда эта информация, но в эфире RDS только что упомянули, что «Монреаль» обращался к «Вашингтону» по поводу Самсонова.

Это интересно!» – написал Бодуан.

24-летний Самсонов в нынешнем сезоне провел 29 матчей, в среднем отражая 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,84.

идет на последнем месте в таблице Восточной конференции, набрав 25 очков после 49 матчей.