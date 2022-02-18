Алексей Жамнов: «Быть в финале две Олимпиады подряд дорогого стоит. Как старший тренер взял ответственность за выход Грицюка на буллиты»

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Алексей Жамнов поделился эмоциями после победы над Швецией в полуфинале Олимпиады.

Главный тренер сборной России дал комментарий по итогам матча 1/2 финала хоккейного турнира в Пекине.

– Сколько вы нервов оставили?

– Я думаю, все нервы оставили.

Большая победа для нас всех. Быть в финале две Олимпиады подряд дорогого стоит. Сейчас ушли эмоции, появилась такая усталость.

Для нас задача подготовиться к Финляндии в воскресенье. Завтра восстановиться, провести тренировку и быть готовыми к воскресенью.

– Чье решение было выпустить Арсения Грицюка на буллиты?

– Наше, тренерского штаба. Понимали, что рискуем.

Но я как старший тренер взял эту ответственность. Мы смотрим тренировки, делаем на них буллиты. Видим, кто может забить, кто – нет.

Знаем, как игроки используют свою технику, как они стараются забить. Подумали, что против этого вратаря это может сработать – сработало.

Никиту Гусева три раза поставили. Какая была логика?

– Он хороший исполнитель буллитов. Где-то сработало, где-то не сработало. Сейчас главное, что мы в финале.

– Как определяли очередность пятерки?

– Всем тренерским штабом определяли, – сказал Жамнов.

Буллиты в полуфинале – настоящая драма. Россия чуть не потеряла все, но эффектно вернулась

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