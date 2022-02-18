Вячеслав Быков: «Слепышев пробил оборону шведов в стиле Ковальчука. Наш штаб выжимает максимум из сборной»

считает, что форвард забил Швеции в стиле .

победила Швецию (2:1 Б) в полуфинале олимпийского турнира по хоккею. Команда сыграет в финале против Финляндии.

«Победили за счет великолепного буллита 20-летнего молодого Грицюка. Очень символично.

Шведы – очень приличная команда. Наш тренерский штаб выжимает максимум из нашей сборной. Показывают очень качественную игру в обороне.

В атаке не так ярко, но тот же Слепышев пробил оборону в стиле Ковальчука. Хотя видно, что очень сложно пробивать атаки. Хоккей не так красив, хотя интересные комбинации были, но весь хоккей становится прагматичным. Главное, что выиграли. В истории остается результат», – сказал бывший главный тренер сборной России.