Владислав Третьяк: «Матч Россия – Канада имел бы запредельные рейтинги. Швеция – сильная команда, при среднем темпе ошибок почти не делают»

Президент ФХР высказался о том, что соперником в полуфинале Олимпиады-2022 стала команда Швеции.

В четвертьфинале шведы обыграли канадцев (2:0).

«Конечно, матч Россия – Канада имел бы запредельные рейтинги во всем хоккейном мире.

Но нашим соперником по полуфиналу стали шведы. Это очень сильная команда, сборную России ждет тяжелый и ответственный матч.

Мы хорошо знаем хоккейный стиль Швеции, постоянно играем с ними на этапах Евротура, а многие лидеры олимпийского состава «Тре Крунур» выступают в .

При среднем темпе шведы ошибок почти не делают. А еще потребуется идеальная дисциплина с минимумом удалений.

И подключения защитников в атаку, поскольку Швеция очень плотно закрывает пространство перед своими воротами», – заявил Третьяк.

Фух, сборная России вернулась! Данию взяли по счету близко, но по игре – уверенно