Владислав Третьяк: «Матч Россия – Канада имел бы запредельные рейтинги. Швеция – сильная команда, при среднем темпе ошибок почти не делают»

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Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о том, что соперником сборной России в полуфинале Олимпиады-2022 стала команда Швеции.

В четвертьфинале шведы обыграли канадцев (2:0).

«Конечно, матч Россия – Канада имел бы запредельные рейтинги во всем хоккейном мире.

Но нашим соперником по полуфиналу стали шведы. Это очень сильная команда, сборную России ждет тяжелый и ответственный матч.

Мы хорошо знаем хоккейный стиль Швеции, постоянно играем с ними на этапах Евротура, а многие лидеры олимпийского состава «Тре Крунур» выступают в КХЛ.

При среднем темпе шведы ошибок почти не делают. А еще потребуется идеальная дисциплина с минимумом удалений.

И подключения защитников в атаку, поскольку Швеция очень плотно закрывает пространство перед своими воротами», – заявил Третьяк.

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