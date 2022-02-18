Марк-Андре Флери: «Если меня обменяют, я хотел бы получить шанс еще раз победить»

Вратарь Марк-Андре Флери пока не обсуждал с возможный обмен в другой клуб.

«Лично я не говорил [с «Чикаго»]. Больше мне пока нечего добавить. Но думаю, что поговорим. До дедлайна еще несколько недель, месяц. Еще много времени.

Если… если… меня обменяют, я хотел бы получить шанс еще раз победить. Я играю ради этого, мне это нравится. Но, как я уже сказал, ничего еще не решено.

У меня не очень много времени осталось, так? Нужно наслаждаться нынешним сезоном и, как я надеюсь, следующим. Не знаю, что будет дальше», – сказал Флери.

«Вегас» не намерен возвращать Флери: «Слухам нельзя верить. Ничего такого не будет»