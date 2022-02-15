Флери может вернуться в «Вегас» на фоне травмы Ленера. Также есть интерес к Георгиеву из «Рейнджерс»

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«Вегас» начал анализировать рынок из-за ситуации с травмой верхней части тела у голкипера Робина Ленера.

Сообщается, что 37-летний вратарь «Чикаго» Марк-Андре Флери вызвал заинтересованность у «Голден Найтс».

Более того, команда проявляет интерес к российскому голкиперу «Рейнджерс» Александру Георгиеву.

Флери с первого сезона «Вегаса» в НХЛ выступал за команду – всего провел четыре года в клубе. В 2021 году он был обменян в «Чикаго» на форварда Микаэла Хаккарайнена.

В этом сезоне Флери сыграл 36 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,88 шайбы и отражая 91% бросков.

Георгиев провел 19 игр в нынешнем сезоне, пропуская в среднем 2,99 шайбы и отражая 89,8% бросков.

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