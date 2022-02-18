Петер Цегларик: «У Словакии большой шанс выиграть бронзу Олимпиады. Сделаем все для этого»

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Нападающий сборной Словакии Петер Цегларик прокомментировал поражение от Финляндии (0:2).

Словаки не смогли выйти в финал Олимпиады и теперь сыграют в матче за третье место.

«Финны очень здорово сыграли в обороне в третьем периоде. Мы много владели шайбой, но не смогли забить. Нельзя выиграть матч без заброшенных шайб. Неважно, с кем мы будем играть за бронзу.

Сейчас я еще не могу думать о завтрашнем матче, нужно переварить это поражение. Завтра у нас будет большой шанс завоевать медаль Олимпиады, мы сделаем все для этого.

Для хоккея в Словакии выход в полуфинал – это хорошо. Отличный шанс популяризовать хоккей, бесценный опыт для игроков и тренерского штаба. Надеюсь, мы поможем развитию нашего хоккея», – сказал Цегларик.  

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