Марко Анттила: «Мечтал о финале Олимпиады, когда сидел в пекинском изоляторе. Теперь это случилось»

мечтал о финале , сидя в ковид-изоляторе в Пекине.

вышла в финал олимпийского турнира, обыграв Словакию (2:0).

«Не все получалось, но мы верили в свою систему и довели игру до победы. В финале нужно будет многое сделать лучше. Нам потребуется показать свою лучшую игру на турнире, чтобы победить. И не так важно, с кем будем играть. У нас богатая история встреч и со сборной России, и со шведами. Мечтал о финале, когда сидел в пекинском изоляторе. Теперь это случилось.



Вообще у меня много было мыслей тогда, много было времени свободного. На самом деле не так все страшно было, просто сидел в полном одиночестве, хотя хотелось играть, тренироваться, быть с командой.

Конечно, я нервничал, что пропущу много матчей здесь, но все обошлось. Сейчас уже не время вспоминать об этом. Мы очень хотим победить в воскресенье, финны никогда не выигрывали золото Олимпиады. Мы хотим быть первыми», – сказал форвард сборной Финляндии.

Соперник финнов определится в матче Россия – Швеция. Sports.ru проведет его текстовую онлайн-трансляцию, начало – в 16:10 по московскому времени.