Хартикайнен о возможном финале с Россией: «Было бы круто, но у меня и в Швеции много друзей. Буду одинаково рад и тем, и другим»

будет одинаково рад встрече с Россией или Швецией в финале .

В полуфинале олимпийского турнира сборная Финляндии обыграла команду Словакии (2:0).

«Отличная игра. Теперь мы в финале Олимпийских игр. Это прекрасно. Конечно, я восхищен сегодняшним моментом, ведь у нас есть реальная возможность завоевать золотые медали. Мы готовы сотворить историю и отдадим все свои силы для этого.

Согласен ли я сыграть против сборной России в финале? Это было бы круто, но у меня много друзей не только в России, но и в Швеции. Я знаком со многими из них, поэтому буду одинаково рад и тем, и другим. Посмотрим, как сложится», – сказал нападающий «Салавата Юлаева».

Соперник сборной Финляндии по финалу определится в матче Россия – Швеция. Он начнется в 16:10 по московскому времени.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.