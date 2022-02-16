Анттила о возможном финале с Россией: «Мне вообще все равно, кто выйдет против нас. Цель Финляндии – побеждать»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Финляндии по хоккею Сборная Словакии по хоккею Сборная Швейцарии по хоккею Олимпиада-2022 Марко Анттила олимпийский хоккейный турнир Р-Спорт Хоккей

Форвард сборной Финляндии Марко Анттила высказался после матча против Швейцарии (5:1) в 1/4 финала Олимпиады-2022 в Пекине. 

В полуфинале финны сыграют со сборной Словакии, выбившей из турнира команду США. 

«Это был хороший матч. Отлично начали, но позже у нас появились некоторые проблемы.

Удивлен ли я, что словаки обыграли команду США? Я не смотрел матч, так как готовился к игре своей сборной. Сейчас же я думаю только о матче с командой Словакии.

Хорошо ли будет сыграть с россиянами в финале? Мне вообще все равно, кто выйдет играть против нас. Наша цель одна – побеждать», – сказал Анттила.

Россия сыграет с победителем пары Швеция – Канада в 1/2 финала Олимпиады-2022, Финляндия – со Словакией

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные