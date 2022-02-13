Марко Анттила: «Всегда буду помнить золото ЧМ-2019. Но сейчас думаю о золоте Олимпиады, будем готовиться к четвертьфиналу»

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Нападающий сборной Финляндии Марко Анттила высказался после победы над командой Швеции (4:3 ОТ) в матче Олимпиады-2022.

«Было непросто уступать 0:3 после двух периодов, но мы верили в себя до конца.

Понятно, что нам были нужны голы, и, забив первый, мы почувствовали себя более уверенно. Да, до третьего периода мы играли глупо, много удалялись.

Хорошо, что смогли это исправить. Теперь будем готовиться к четвертьфиналу, рады, что напрямую попали туда.

Конечно, золото в Братиславе (на ЧМ-2019) – это то, что я буду помнить всегда.

Но сейчас я думаю только о том, чтобы выиграть золото и здесь», – сказал Анттила.

Финляндия отыгралась с 0:3 в 3-м периоде и победила Швецию в овертайме

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