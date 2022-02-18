Лео Комаров: «Мне 35, это последний шанс выиграть золото Олимпиады. В финале хоть с кем играть, слабых команд уже нет»

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Лео Комаров сказал, что ему все равно, с кем играть в финале Олимпиады. 

В полуфинале олимпийского турнира сборная Финляндии обыграла команду Словакии (2:0). 

«Игра была неприятной, тяжелой. Довольны победой, посмотрим, как дальше будет. Словаки не удивили, они здорово играют весь турнир. В группе нам тоже было тяжело с ними, много было бросков у них. Мы сегодня чуть-чуть не нашли свою игру, так же было со Швецией, когда проиграли 0:3, но потом победили. Самое главное, что выиграли.

Сейчас есть возможность выиграть золото, раньше не было. Я был в Сочи на Олимпиаде, мы взяли бронзу. Сейчас мне 35 лет, и это последний шанс выиграть золото. Мы будем играть и надеяться на золото, но сами знаете, что это спорт, это хоккей.

Хочу ли в финале сыграть с Россией? Хоть с кем играть. Уже нет слабых команд, и словаки сегодня сыграли здорово», – сказал нападающий.  

Соперник сборной Финляндии по финалу определится в матче Россия – Швеция. Он начнется в 16:10 по московскому времени.

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