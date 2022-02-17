Третьяк о 4-м месте Валиевой: «Она бриллиант фигурного катания. Но все-таки не справилась немного»

Президент ФХР Владислав Третьяк назвал фигуристку Камилу Валиеву бриллиантом.

15-летняя спортсменка лидировала после короткой программы, но стала четвертой по итогам Олимпиады-2022.

«Я болел за Камилу, потому что она бриллиант фигурного катания. Жалко, что уступили пьедестал, я думал, что он будет весь наш. Но все-таки тяжело девочке такое перенести, не справилась немного.

Думаю, что тренеры и все ее друзья ее поддержат. Я ее тоже поддерживаю. При этом я не умаляю достоинства Трусовой и Щербаковой. Я за них за всех болел и поздравляю их с победой», – сказал Третьяк.

«Ну что ты вообще перестала бороться?» Катастрофа Валиевой в Пекине – рыдания и разнос от Тутберидзе

«Вы уничтожили самую талантливую фигуристку мира». Ярость в эфире «России» после проката Валиевой