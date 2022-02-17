Никита Нагорный: «Хочется пожелать Валиевой, чтобы она пережила этот этап и шла дальше. Она олимпийская чемпионка»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике поделился мнением о выступлении в личном турнире Олимпиады-2022 (4-е место).

«Я рад за Аню Щербакову, рад за Сашу Трусову, но мы хотели, чтобы Камила закончила свое выступление, и не важно, какое было бы там призовое место.

Я очень сильно хотел, чтобы была история, чтобы весь мир увидел наших трех девчонок на пьедестале, но не получилось. То, что произошло с Камилой – это очень жестко, очень тяжело, не каждый взрослый человек справится с подобным.

Было что-то подобное у меня в Токио, но не с точки зрения негативных эмоций, как было с допинговым скандалом, а было похожее с точки зрения поддержки.

Когда вся страна гонит тебя вперед, поддерживает, когда по всей России плакаты с твоим изображением, ты не можешь этого не замечать. Каким бы ты ни был человеком, это очень сильно эмоционально давит.

И это еще помимо негативной ситуации, когда Камила пришлось сидеть в судах, кто бы как бы ни хотел, уберечь ее от этого было очень сложно. Это давление показало себя, можно было просто надеяться на чудо, что она выйдет и выиграет.

Даже после ее первого падения я ждал, что она выйдет, доделает, но произошел эмоциональный сбой после первой ошибки.

Трусова установила рекорд (пять четверных прыжков в одной программе), ребята столько прыжков не прыгают. Своего рода это тоже победа, и даже второе место с таким рекордом – это как первая строчка.

Очень рады за Аню Щербакову, доказала, что стабильность – залог успеха. Эмоции невероятные, расстроен, что пьедестал не весь российский, но рад, что получилось выиграть.

Хочется пожелать Камиле, чтобы она пережила этот этап и шла дальше. Она олимпийская чемпионка», – сказал Нагорный.

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