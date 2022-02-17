Николишин о Швеции в матче с Россией: «Будет возня, как в четвертьфинале. Главное не удаляться»

полагает, что Россия и Швеция на Олимпиаде-2022 сыграют осторожно.

– Сразу вопрос – почему четвертьфинал между Швецией и Канадой получился таким нерезультативным? Скучновато было смотреть. Все решила одна-единственная шайба, да и та «бабочкой» в ворота залетела.

– Играли до ошибки. Канадцы первыми промах допустили, оставили шайбу не глядя, потеря – и сразу гол. Если у команд главная цель не ошибиться, то игру никто усложнять не будет.

– Как думаете, шведы тоже будут играть с нами от обороны или у них другие козыри есть?

– Почти уверен, что будет такая же возня, как в четвертьфинале. Обе команды станут сторожить друг друга и ждать чужой ошибки. Шведы точно сыграют максимально близко и плотно к нам. Тут главное не допускать удалений.

Предположу, что победителя определит во многом игра в неравных составах. Очень надеюсь, что большинство у наших заработает, – сказал чемпион мира.