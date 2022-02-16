Николишин о 3:1 с Данией: «Игра сборной России не убедила. Пока не вижу, чтобы команда набирала обороты»

Бывший игрок сборной России Андрей Николишин прокомментировал победу команды над Данией (3:1) в 1/4 финала Олимпиады-2022 в Пекине.

«Самое главное – победили. Все остальное пусть анализирует тренерский штаб и думает, в чем надо прибавлять. Честно говоря, пока не вижу, чтобы сборная набирала обороты по ходу турнира, добавляла в сыгранности. Меня игра команды не убедила.

Считаю, что победить позволили стечения обстоятельств и удача с нашей стороны. Но в то же время «везет тому, кто везет». В чем надо прибавлять сборной, так это в созидании и реализации моментов.

Кроме того, надо исключить ненужные удаления и ошибки, которых по-прежнему много. Достаточно вспомнить момент в концовке матча с Данией, когда Войнов вытащил шайбу из пустых ворот», – сказал Николишин.