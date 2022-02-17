Иван Федотов: «Думаю, полуфинал будет похож на матч Кубка Первого канала, когда мы победили шведов 1:0. Все будут решать нюансы»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею Сборная Швеции по хоккею Кубок Первого канала Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Лукас Валльмарк Иван Федотов Р-Спорт Хоккей

Вратарь ЦСКА и сборной России Иван Федотов поделился мыслями о предстоящем матче против Швеции в 1/2 финала Олимпиады-2022.

«Думаю, полуфинал будет похож на декабрьский матч Кубка Первого канала, когда мы победили шведов 1:0. Команды будут играть аккуратно, стараться использовать свои возможности. Все будут решать маленькие нюансы, небольшие ошибки, которые будут использовать мастера.
 
Валльмарк возглавляет список лучших снайперов Олимпиады? Молодец, молодец Валльмарк. Скоротечные турниры по-разному для всех складываются. Может быть, в сборной он более раскрепощен. Может, в сборной у него с ребятами приятное взаимопонимание. Хотя и в ЦСКА он хорошо себя проявляет, он командный игрок. Здесь более плодотворно, более благоприятно складывается для него. Молодец, что помогает команде», – сказал Федотов.

Форвард ЦСКА и команды Швеции Лукас Валльмарк лидирует в гонке лучших снайперов турнира с 5 голами в 4 играх.

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