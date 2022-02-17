Борис Михайлов: «Опасаться перед игрой со шведами точно ничего не надо. России надо просто выходить и выигрывать»

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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился ожиданиями от матча сборной России против Швеции в 1/2 финала Олимпиады-2022.

«Опасаться перед игрой со шведами точно ничего не надо. Сборной России надо просто выходить и выигрывать.

Швеция – очень серьезный и сильный соперник. Уверен, команда об этом знает и понимает, какая задача перед ней стоит.

Со шведами нужно очень строго сыграть в обороне. Хотелось бы, чтобы в атаке сборная России проявляла себя немного результативнее – нужно прибавить в завершении. Для болельщиков неважно, кто будет забивать. Главное, чтобы забивали, а не тратили моменты в пустоту. Желаю нашей команде победы!» – сказал Михайлов.

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