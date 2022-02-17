Плотников про слова Кудашова о том, что игра сборной на Олимпиаде – дело государственной важности: «Это мнение тренеров. Как я могу его обсуждать?»

Нападающий сборной России Сергей Плотников поделился ожиданиями от матча против Швеции в 1/2 финала Олимпиады-2022.

– Швеция – хорошая команда, у которой поставлена командная игра: все двигаются, защитники хорошо подключаются.

– Удивлены, что Вальмарк сейчас лучший снайпер турнира?

– Нет. Очень техничный, мастеровитый парень. Вообще легко может разобраться с кем угодно на квадратном метре.

– Вы чувствуете излишнее давление?

– Не могу сказать, что на мне «плита». Я немного пропустил. Первые игры были под давлением, но мне было проще входить в игру – не думал обо всем этом.

– Но Кудашов говорит, что это «дело государственной важности», что «на вас смотрит вся страна», «вперед за Родину».

– Это мнение тренеров. Как я могу его обсуждать? У каждого оно свое. Наше дело – выходить и играть, доказывать, что мы лучше соперника.

– Сегодня спокойно ляжете спать?

– В последнее время спокойно отношусь к играм, планомерно готовлюсь. Не особо думаю о том, против кого буду играть. Настраиваюсь играть на максимуме. Надо показывать себя и приносить пользу команде.

– В раздевалке кричите на партнеров, как в Магнитогорске?

– Не знаю, о чем вы говорите. Конечно, не кричу. У нас мастеровитая команда. Здесь каждый знает, что нужно сделать. Каждый знает свои ошибки и свои лучшие качества, которые нужно проявлять, – сказал Плотников.

Алексей Кудашов: «Любая игра хоккейной сборной на Олимпиаде – дело государственной важности. Вся страна смотрит и переживает»