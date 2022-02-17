Федоров о вылете Канады и США: «У канадцев были не слишком интенсивные сборы, американцы подустали»

Тренер сборной России Сергей Федоров поделился мыслями о вылете США и Канады с Олимпиады-2022.

В 1/4 финала сборная США уступила Словакии (2:3 Б), команда Канады проиграла Швеции (0:2).

«У канадцев, кажется, были не слишком интенсивные сборы, американцы подустали. В Пекине приходится играть в разное время, а ведь у людей биологические часы работают по-разному. Видимо, североамериканские сборные устали в моменте, из-за чего пропустили ненужные голы и не смогли найти сил отыграться.

Как сборная России готовилась к подобным условиям? На сборах в Новогорске мы постепенно перестраивались. Каждые два-три дня переносили тренировку на час раньше. Правда, здесь нам все равно понадобилось время для адаптации, но я рад, что мы поработали в этом направлении», – сказал Федоров.

Канада впервые за 16 лет осталась без медалей на Олимпиаде