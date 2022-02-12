Новиков о женской сборной: «Зло берет, когда вижу комментарии «это не наша игра». Девчонки любят хоккей так, как не любят даже мужчины»

Бывший тренер женской сборной России Юрий Новиков прокомментировал поражение национальной команды в четвертьфинале Олимпиады-2022.

– Я горжусь тем, что работал в женской сборной России и был на в Сочи благодаря девчонкам. Я с огромным уважением отношусь к этому виду спорта.

И когда я вижу комментарии «это не наша игра», меня просто зло берет. У кого поднимается рука оскорблять женский хоккей, достойный вид спорта, и наших девчонок? Они должны пользоваться уважением, как к ним и относятся во всем мире.

Девчонки любят хоккей так, как не любят его даже мужчины. Я увидел такой фанатизм, что это осталось со мной на всю жизнь. Про Людмилу Белякову можно даже книгу писать! Она практически жила на катке. И хоккеистка хорошая, и мама двоих деток.

А к ней столько было несправедливого отношения, я удивляюсь, как она все вытерпела и попала наконец на Олимпиаду. В женском хоккее очень много необъективного, а там все должно быть прозрачно.

Поэтому я очень расстроен этим поражением. На результат нашей сборной повлияла ситуация с коронавирусом. Многие девчонки переболели, и это сказалось на их состоянии.

Швейцарию обыгрывали на предварительном этапе, а сейчас, когда решалась по сути судьба бронзовых медалей, что-то не получилось.

– Женская сборная России не выигрывает медали на чемпионатах мира с 2016 года, а на Олимпиадах еще не было наград. Что не хватает команде, чтобы побеждать?

– Нам всего хватает, чтобы играть за медали. При всех проблемах в нашем женском хоккее, на этом турнире удалось собрать достойный состав.

Раз мы обыграли Швейцарию на групповом этапе, могли победить и сейчас. Поражения, в первую очередь, принимает на себя тренерский штаб. Он не может гарантировать золото, но за бронзу был обязан побиться.

Также я хотел бы сказать, что в женском хоккее должны заниматься профессиональные тренеры-психологи, а не те люди, которые попадают туда из-за отсутствия работы в мужском. С девчонками должны быть рядом специалисты даже лучшей квалификации, чем с парнями, – сказал Новиков.