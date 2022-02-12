Плющев о женской сборной: «Мы ниже классом, видимо. У соперников этот вид спорта достаточно хорошо развит»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался по поводу поражения женской национальной команды в четвертьфинале Олимпиады-2022.

«Судя по тем результатам, которые показывает женская сборная, видимо, мы просто ниже классом тех команд, с которыми мы встречались. Это естественно.

У тех соперников, которые нам предстояли, этот вид спорта достаточно хорошо развит, а у нас уровень оставляет желать лучшего. Поэтому класс есть класс, что тут сделать.

Соперник сегодня оказался сильнее нас. Это спорт. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Кому-то больше повезло в этой ситуации, кому-то – меньше.

Кто-то лучше исполнил свои моменты, которые ему представились, а кто-то не использовал свои шансы», – сказал Плющев.