Плющев о женской сборной: «Мы ниже классом, видимо. У соперников этот вид спорта достаточно хорошо развит»

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Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался по поводу поражения женской национальной команды в четвертьфинале Олимпиады-2022.

«Судя по тем результатам, которые показывает женская сборная, видимо, мы просто ниже классом тех команд, с которыми мы встречались. Это естественно.

У тех соперников, которые нам предстояли, этот вид спорта достаточно хорошо развит, а у нас уровень оставляет желать лучшего. Поэтому класс есть класс, что тут сделать.

Соперник сегодня оказался сильнее нас. Это спорт. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Кому-то больше повезло в этой ситуации, кому-то – меньше.

Кто-то лучше исполнил свои моменты, которые ему представились, а кто-то не использовал свои шансы», – сказал Плющев.

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