Воронков об удалении в матче с Чехией: «Хотел сделать предупреждающий удар. Получилось, что Седлак наклонился, и я попал в голову»

Форвард сборной России Дмитрий Воронков прокомментировал свое удаление до конца матча против Чехии (5:6 ОТ) на Олимпиаде-2022 за удар Лукашу Седлаку в голову.

«В том моменте я думал, что Седлак идет в меня, и хотел сделать предупреждающий удар. Получилось, что он наклонился за шайбой, и я попал в голову. Там был удар в голову с моей стороны.

Все поддержали меня после того удаления. Но я извинялся, конечно. Все-таки подвел команду, нам два гола забили.

Не смотрел шведов на этом турнире, у нас же телевизоров нет. И состав их не смотрел, Антона Ландера знаю там», – сказал Воронков.