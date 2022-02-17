Айкел о первом матче за «Вегас»: «Я и не ждал, что все сразу будет идеально. Знаю, что стану лучше»

Нападающий «Вегаса» высказался после матча против (0:2).

Это была его дебютная игра в составе клуба. Айкел сыграл в впервые с 7 марта 2021 года.

«Конечно, в такой игре не хочется два раза нарушать правила и находиться на льду при голе соперника, но потенциал для дальнейшего роста имеется.

В целом я получил большое удовольствие. Я знаю, что стану лучше. Я и не ждал, что все сразу будет идеально», – сказал Айкел.

Напомним, 12 ноября ему сделали операцию по замене диска в шейном отделе позвоночника. Ранее у Айкела были разногласия с бывшим клубом «Баффало» по поводу метода лечения, что в итоге и привело к его обмену в «Вегас».

Айкел в первом матче за «Вегас»: 1 бросок, 1 хит и «-1» за 17:32