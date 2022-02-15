Пьетранжело про Айкела: «Он погрузился в новую культуру, ведь «Вегас» успешен с момента создания»

Защитник высказался о скором возвращении на лед форварда .

«Я думаю, он рад оказаться в команде, способной бороться за победу каждый год. Это для него самое важное.

Перейдя к нам, он погрузился в новую для себя культуру, поскольку мы очень успешны с момента создания клуба. И будет интересно посмотреть на то, какой эффект произведет его появление в составе. У нас появится дополнительная глубина.

Нам нравится наш состав, а когда появляются еще и такие парни, как он, все становится только лучше», – сказал Пьетранжело.

Айкел проведет 1-й матч за год 17 февраля – с «Колорадо». Стоун помещен «Вегасом» в список травмированных на долгий срок