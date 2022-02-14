Айкел проведет 1-й матч за год 17 февраля – с «Колорадо». Стоун помещен «Вегасом» в список травмированных на долгий срок

Генеральный менеджер «Вегаса» Келли МакКриммон сообщил о том, что форвард Джек Айкел, перенесший операцию по вживлению искусственного межпозвоночного диска, возвращается на лед.
«Ожидание было долгим, но стоило того. Джек возвращается в четверг», – сказал МакКриммон.
Также менеджер сообщил о решении поместить капитана команды Марка Стоуна в список травмированных на долгий срок игроков с целью освободить место под потолком зарплат для Айкела.
«Наш первостепенный приоритет – здоровье Марка. Он сейчас явно не в том положении, которое способствует успеху. Он не в том состоянии, в котором хотела бы его видеть наша команда.
Он наш капитан. Он открыто бьется за нашу команду, когда надевает форму. Нам будет его не хватать. Но в конечном счете я верю, что мы поступаем правильно», – заявил МакКриммон.
17 февраля «Вегас» примет «Колорадо», начало – в 06:00 по московскому времени.
Айкел в последний раз играл 7 марта 2021 года. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.