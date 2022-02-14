Айкел проведет 1-й матч за год 17 февраля – с «Колорадо». Стоун помещен «Вегасом» в список травмированных на долгий срок

Генеральный менеджер «Вегаса» Келли МакКриммон сообщил о том, что форвард , перенесший операцию по вживлению искусственного межпозвоночного диска, возвращается на лед.

«Ожидание было долгим, но стоило того. Джек возвращается в четверг», – сказал МакКриммон.

Также менеджер сообщил о решении поместить капитана команды в список травмированных на долгий срок игроков с целью освободить место под потолком зарплат для Айкела.

«Наш первостепенный приоритет – здоровье Марка. Он сейчас явно не в том положении, которое способствует успеху. Он не в том состоянии, в котором хотела бы его видеть наша команда.

Он наш капитан. Он открыто бьется за нашу команду, когда надевает форму. Нам будет его не хватать. Но в конечном счете я верю, что мы поступаем правильно», – заявил МакКриммон.

17 февраля примет , начало – в 06:00 по московскому времени.

Айкел в последний раз играл 7 марта 2021 года. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.