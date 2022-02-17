Григоренко о матче со Швецией: «Валльмарку уже сказали, что достаточно забивать на Олимпиаде. Больше не будет»

Нападающий ЦСКА и сборной России Михаил Григоренко поделился ожиданиями от матча против Швеции в 1/2 финала Олимпиады-2022.

«Постараемся со шведами сыграть первым номером, не удаляться. Дисциплина будет очень много решать. Здесь игры такие: кто меньше ошибается – тот и побеждает. Сложно очень забивать «пять на пять», когда дисциплинированно играют команды.

Валльмарку мы уже сказали, что достаточно забивать ему, больше не будет. – хороший вратарь, конечно. Когда играли за ЦСКА вместе, не каждый раз получалось забивать ему на тренировках», – сказал Григоренко.

Форвард ЦСКА и команды Швеции Лукас Валльмарк лидирует в гонке лучших снайперов турнира с 5 голами в 4 играх.