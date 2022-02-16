Антон Ландер: «Неудивительно, что Валльмарк столько забивает. Забьет ли он России? Это странный вопрос»

Капитан сборной Швеции Антон Ландер поделился мыслями после победы над командой Канады (2:0) в четвертьфинале Олимпиады-2022.

«Поражение с финнами ничего не значило. Сегодня была новая игра, и тут уже пан или пропал.

Была терпеливая игра. И мы, и соперник не делали много ошибок. Нам повезло, что мы вышли победителем.

Ребята, которые были и на прошлой Олимпиаде, перед матчем посмотрели друг другу в глаза и сказали, что мы не должны делать ту же ошибку. Мы очень хотели победить и победили, но мы не хотим на этом останавливаться.

Для нас неудивительно, что Лукас Валльмарк столько забивает. Это отличный игрок, который проявляет себя, когда нам это нужно.

Пока что он забивал в каждом матче, надеюсь, он продолжит в том же духе. Это отличный парень, нам повезло, что он в нашей команде.

Забьет ли он России? Это странный вопрос», – сказал Ландер.