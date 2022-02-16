Каменский о вылете Канады: «Извините, хоккей вырос. Эта Олимпиада – один из самых равных турниров за последние годы»

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Член правления ФХР, советник главного тренера сборной России Валерий Каменский высказался касательно поражения сборной Канады от команды Швеции (0:2) в четвертьфинале Олимпиады-2022.

«Если говорить про поражение Канады в четвертьфинале Олимпиады, ну извините, хоккей вырос и все команды бьются.

Взять датчан, те же китайцы проигрывали не так много, словаки обыграли американцев.

Равный турнир, равные команды, один уровень, поэтому все играют равно, бьются, хотят показать тебя. Эта Олимпиада – один из самых равных хоккейных турниров за последние годы.

Уровень хоккея в принципе вырос во всем мире за последний десяток лет», – заявил Каменский.

Канада впервые за 16 лет осталась без медалей на Олимпиаде

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