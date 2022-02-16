Каменский о 3:1 с Данией: «Это победа всей России, всего нашего хоккея» 

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Советник главного тренера сборной России Валерий Каменский высказался касательно победы команды в матче с Данией (3:1) в 1/4 финала Олимпиады-2022.

В 1/2 финала Россия сыграет со Швецией.

«Это победа всего нашего хоккея и всей нашей страны. Хочу поздравить всех с победой.

Это начало двух самых главных противостояний для ребят. Сейчас они молодцы. Видно, как стараются и бьются. Нужно только чуть больше забивать в большинстве и добавить моментов.

Желаем им удачи в полуфинале!» – сказал Каменский.

Россия выдала мощь в нужный момент. Прижали датчан, создали кучу моментов, пропустили всего один гол

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