Майоров об опасных моментах у ворот Дании: «Кот наплакал, не так уж много. Креативности в атаке по-прежнему не хватает»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился мыслями о победе сборной России над командой Дании (3:1) в четвертьфинале Олимпиады-2022.
– Наши забросили три шайбы, а сколько опасных моментов у ворот датчан вы насчитали?
– На самом деле их было не так уж много. Можно сказать, кот наплакал. Креативности в атаке нам по-прежнему не хватает.
Вроде у нас в составе и есть индивидуально сильные игроки. Но они по-прежнему свое мастерство не проявляют.
– Зато защитники после вашей критики начали подключаться к атакам, что и привело к голу Нестерова во втором периоде.
– Это неплохо. Я как раз после матчей группового этапа отмечал, что нам этого не хватало – хорошей связи между защитниками и нападающими.
Как только мы начинаем атаковать всей пятеркой, давление на ворота соперника усиливается, и, конечно, это свои плоды приносит.
Но у нас остается серьезная проблема с выходом из зоны. И ее надо срочно решать.
Иногда защитники пытаются начинать атаку длинным пасом в среднюю зону, но там, как правило, открывается всего один игрок, которому в случае быстрого развития атаки никто не помогает.
Нет у форвардов синхронности – чтоб все три игрока были на скорости, один с шайбой, двое открываются… Такого вот нет, и это прискорбно.
Ведь когда-то это было основой нашей отечественной школы хоккея. А сейчас наши оппоненты чаще так играют.
– Вам не показалось, что сборной не хватает исполнителей с точным завершающим броском? Ведь в нескольких моментах мы не смогли шайбу в уже пустые ворота переправить.
– Нет. Сейчас многие нападающие сборной России обладают достаточно хорошим броском.
Но датчане просто не позволяли легко и свободно бросить. Не давали прицелиться и даже просто выйти на хорошую позицию. Постоянно помеха со стороны соперника шла, – сказал Майоров.
Россия выдала мощь: прижала датчан, создала россыпь моментов, пропустила всего один гол