Владимир Крикунов: «Почему Россия так убого играет в большинстве? Очевидно, что Кузьменко и Бурдасова не хватает»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением об игре команды в неравных составах на Олимпиаде-2022.

«Именно этот фактор и организация игры станут ключевыми в решающих играх Олимпиады. Пока в Пекине наши ребята еще не сыграли ни с одной сильной командой.

С датчанами, которых должны легко проходить, возникли проблемы. Что в матче в группе, то и в четвертьфинале. По играм с Данией нужно не радоваться, а задуматься над тем, что происходит. Мы раньше эту сборную и соперником не считали, сейчас выгрызаем победу с трудом. Нам повезло и тогда, и сейчас. А так забили бы они и в группе, да и сегодня действовали бы еще более слаженно и могли сравнять счет в третьем периоде.

И еще: я поражен, почему сборная так убого играет в большинстве? Очевидно, что нам как раз не хватает форвардов, способных действовать креативно и импровизировать. Я имею в виду Кузьменко и Бурдасова. Шведы в таком академичном хоккее нас переиграют», – сказал Крикунов.

Сборная России победила Данию (3:1) в 1/4 финала Олимпиады-2022. В 1/2 финала команда сыграет со Швецией.