Терещенко о голе Шипачева: «У Дании защитник стоял «попой в поле»

Трехкратный чемпион мира оценил выступление сборной России в матче 1/4 финала Олимпиады-2022 против Дании (3:1).

– Алексей, как вам качество игры сборной России в матче с Данией?

– По сравнению с предыдущими матчами, мне игра понравилась. Эпизодически были моменты, которые удивили. Бросали много, Вадим Шипачев наконец-то забил. Но позитивных моментов мало – то они есть, то их нет. Как и говорил прежде, не хватает целостности и солидности.

– Зачастую Россия просто вбрасывала шайбу в чужую зону. Не нашли способов преодолеть датский заслон?

– Я думаю, ребята понимали, что цена потери шайбы достаточно велика. Нужно было вбрасывать и бороться за нее. Есть организация игры, которая заставляла нас играть по бортам.

Первый гол-то какой? Прострел, рикошет, и Вадик вовремя выехал, забил. И то он простреливал и мог попасть во вратаря. Не могу сказать, что Вадиму повезло в моменте с первым голом. У Дании защитник стоит «попой в поле» и не видит всей ситуации. Если бы он хотя бы стоял боком, то выбил бы шайбу и вполне вероятно предотвратил бы гол в свои ворота.

Россия нагнетала на чужие ворота, заставляла ошибаться при выходе из зоны – и это сработало. Все три шайбы нашей сборной заслуженны, и выиграли мы без вопросов.

Но хочу отметить, что у Дании уровень достаточно приличный. Мне понравилась их организация игры, взять то же большинство – идеально раскатали. На фоне России Дания выглядела достойно, – сказал Терещенко в интервью «Бизнес Online».

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