«Вегас» не намерен возвращать Флери: «Слухам нельзя верить. Ничего такого не будет»

Генеральный менеджер «Вегаса» Келли МакКриммон прокомментировал информацию о том, что в команду может вернуться голкипер Марк-Андре Флери.

Вратарь с первого сезона в выступал за команду. Всего он провел четыре года в клубе. В 2021 году Флери был обменян в на форварда Микаэла Хаккарайнена.

«Этим слухам нельзя верить.

Обычно я не комментирую такие вещи, но вокруг этой темы может быть очень много разговоров, поэтому я хочу, чтобы люди знали, что ничего такого не будет», – сказал МакКриммон в интервью Las Vegas Review-Journal.

Флери может вернуться в «Вегас» на фоне травмы Ленера. Также есть интерес к Георгиеву из «Рейнджерс»