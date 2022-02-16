Форвард сборной Финляндии Теему Хартикайнен высказался после матча против Швейцарии (5:1) в 1/4 финала Олимпиады-2022.

В полуфинале финны сыграют со сборной Словакии, выбившей из турнира команду США.

«Мы отлично сыграли, к 30-й минуте вели в счете – 3:0.

Теперь сыграем со Словакией. Нет, этот матч не станет для нас простым путем к финалу. На Олимпиаде легкого пути не бывает. Все ведь видели, как словаки обыграли американцев, поэтому и нам просто не будет.

Но у нас хорошая сборная. Подготовимся как следует ради своей цели – завоевать золото», – сказал Хартикайнен.