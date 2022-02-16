Юкка Ялонен: «Если встретимся с Россией в финале, это будет классный матч»

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен высказался касательно возможной встречи с командой России в финале Олимпиады-2022.

В полуфинале финны сыграют со сборной Словакии, выбившей из турнира команду США.



«Мы должны шаг за шагом идти к нашей цели. Для выхода в финал для начала нужно обыграть Словакию, а уж затем биться за золото.

Но вообще перед матчем я думал, что мы попадем на Россию в полуфинале. Встретимся ли в финале? Если так произойдет, то это будет классный финал», – сказал Ялонен.

Россия сыграет с победителем пары Швеция – Канада в 1/2 финала Олимпиады-2022, Финляндия – со Словакией