Мальгин о том, что Бобровский не смотрит Олимпиаду: «Это же Боб, ничего о нем говорить не буду. Если не смотрит, то пусть не смотрит»

Нападающий сборной Швейцарии Денис Мальгин ответил на вопросы после победы над командой Чехии (4:2) на Олимпиаде-2022.

– Что вы скажете по матчу?

– Наш вратарь сегодня сыграл очень хорошо. У нас было больше шансов забить, и в большинстве мы забросили две шайбы. Это было очень важно.

– играла в группе не очень стабильно. Почему вы сейчас смогли преобразиться?

– Бывает такая нестабильность. Мы бросаем – и не забиваем.

Но сегодня мы бросали, и все начало залетать. Мы просто собрались и сказали сами себе: «Парни, нужно очень победить, чтобы не лететь домой».

– Это самый странный турнир в вашей жизни?

– Да, чуть-чуть странная .

Я сюда прилетел – и меня сразу отправили в отель на восемь дней. Я даже на льду не занимался. И вот я вернулся, теперь пробую влиться в ритм.

– сказал, что не смотрит Олимпиаду в Пекине. Она всем игрокам не интересна?

– Это же Боб. Ничего о нем говорить не буду. Если не смотрит, то пусть не смотрит.

– Теперь в России все будут сильно болеть за Швейцарию, чтобы вы победили финнов – они для нашей сборной как камень преткновения. Вы чувствуете ответственность перед Россией?

– Мы и сами очень хотим выбить Финляндию. Сделаем для этого все. А потом посмотрим, что дальше будет, – сказал Мальгин.