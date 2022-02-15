Тренер Швейцарии о том, что Россия всегда плохо играет с Финляндией: «Завтра сделаем все, чтобы порадовать и себя, и русских»

Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер высказался после матча против Чехии (4:2) в квалификации плей-офф Олимпиады-2022.

В 1/4 финала команда сыграет с Финляндией.

– В чем секрет сборной Швейцарии? Вы играли средне на групповом этапе, но в плей-офф преобразились.

– Нам потребовалось провести два-три матча, чтобы нащупать свою игру. И для нас это вызов – выступать хорошо тут, на маленьких коробках. Потребовалось время, чтобы все это утрясти. И вот теперь, без сомнений, мы провели лучший матч, найдя баланс – мы хорошо действовали в защите, и при этом забивали голы.

Надо сказать, что чехи сегодня играли хорошо. Но мы забрасывали важные шайбы в нужные моменты. И мы рады, что этот баланс теперь с нами. Потому что мы и с россиянами, и с чехами были хороши в защите. Но там как раз не хватало атаки. А с Данией была атака, но там у нас в обороне гулял ветер.

– Россия всегда плохо играет с Финляндией на Олимпиадах и чемпионатах мира. Пообещайте, что вы выбьете финнов в четвертьфинале.

– Давай-давай!

– Ну серьезно, Патрик, вы должны постараться!

– Сначала пусть все русские фанаты пообещают, что будут кричать весь матч: «Ура, Швейцария!» перед телевизорами во время трансляции нашего поединка.

Финляндия тут – очень хорошая сборная. Там очень опытные игроки. Но и Швейцария – такая же команда. Две хорошие сборные сойдутся в очном поединке. Последний раз на чемпионате мира мы их обыграли. И теперь сделаем все, чтобы сыграть умно в обороне, не удаляться и ловить свои шансы. Мы должны быть завтра голодными.

И сделаем все, чтобы порадовать и себя, и Россию. Давай-давай! – сказал Фишер.

Финляндия сыграет со Швейцарией в 1/4 финала Олимпиады-2022