Тренер Дании: «Уверен, Россия будет в финале. У них фантастическая команда, великолепные игроки»

Главный тренер сборной Дании Хайнц Элерс высказался после поражения от России (1:3) в четвертьфинале Олимпиады-2022.

«Мы знали, что нам будет тяжело против России. У россиян фантастическая команда, лучшая, великолепные игроки. Уверен, они будут в финале. Хотя нам удалось сохранить счет в пределах досягаемости.

Я горжусь своей командой. Да, мы проиграли, но нам не было под силу стараться еще больше. Могли сыграть лучше, чаще играть в пас, но все выполнили установку. Нам не стыдно за свою игру на своей первой Олимпиаде.

Сегодня нам не хватило двух ведущих игроков, в том числе Никласа Йенсена. Он может создать проблемы сопернику за счет скорости и индивидуального мастерства. Но я горд и теми, кто играл сегодня», – сказал Элерс.

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