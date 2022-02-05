Ковальчук об астрологе в штабе сборной: «Нет, первый раз слышу. Может, к керлингу присоединился или еще к кому-то»

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук опроверг информацию о том, что команде на Олимпиаде-2022 в Пекине помогает астролог.

– Астролог Шер Исмаилов входит в делегацию сборной России в Пекине?

– Нет. Первый раз слышу. С хоккейной командой точно нет. Может быть, присоединился к керлингу или еще к кому-то.

– Вы знаете такого человека?

– Первый раз слышу, – сказал Ковальчук.

Ранее о присутствии Исмаилова в штабе сборной по протекции президента ЦСКА Игоря Есмантовича сообщила «Комсомольская правда».

«Эзотерик Шер Исмаилов широкой публике неизвестен, но в хоккейной сфере он уже давно. В свое время звездочет увлек своими гороскопами даже Олега Знарка. Но настоящее благополучие пришло к астрологу после сближения с Есмантовичем.

Оккультист сидит в одном кабинете с президентом ЦСКА и дает ему советы по всем кадровым решениям: составы на матч, приглашение новичков, расставание со спортсменами. Бывший главный тренер армейского клуба Никитин в открытую называл теории Исмаилова «хиромантией».



После того, как осенью прошлого года Есмантович получил контроль над штабом сборной, гороскопы востребованы и в хоккейной сборной России», – говорилось в материале.