Духовник сборной России провел молебен перед матчем с Данией: «Команда была в полном составе»

Духовник олимпийской сборной России, настоятель храма святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Северном Бутово протоиерей Андрей Алексеев сообщил, что хоккеисты команды посетили молебен перед матчем с Данией в четвертьфинале Олимпиады-2022.

обыграла датчан (3:1).

«Общался с членами команды. Вчера была в полном составе сборная России [по хоккею] на молебне», – сказал Алексеев.

На Олимпиаде-2022 соревнования проходят в трех кластерах – Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине. Олимпийских деревень также три.

Алексеев отметил, что уже побывал в «дальней» деревне, где тоже служил молебен, а в «олимпийской» часовне служил литургию Сретения 15 февраля.

Духовник вылетел в Пекин ночью с 11 на 12 февраля. Одной из первых, с кем он встретился на Играх, была фигуристка Камила Валиева.

Протоиерей был назначен духовником олимпийской сборной 27 июля 2016 года по указу патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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