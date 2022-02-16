Быков о победе России над Данией: «Молодцы! Матч посмотреть не смог, к сожалению»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поздравил команду с выходом в 1/2 финала Олимпиады-2022.

В 1/4 финала сборная обыграла команду Дании (3:1).

«Я, к сожалению, не смог посмотреть матч с датчанами.

Могу только поздравить сборную России с выходом в полуфинал Олимпиады. Наши – молодцы!» – сказал Быков.

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